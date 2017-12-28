شاهد كيف غير إنسان آلي حياة طفل مصاب بالتوحد (صور)

غيّر إنسان آلي حياة أسرة بريطانية من خلال مساعدة طفلها المصاب بالتوحد على الإندماج والتواصل في الحياة الاجتماعية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن أوقات تناول الطعام في منزل الطفل إيثان دوهرتي، 5 سنوات، كانت أشبه بلحظات الجحيم، فاضطرت الأم ميشيل السماح له بتصفح جهاز “آي باد” حتى يتناولوا وجباتهم بهدوء.

والآن بعد مساعدة الإنسان الآلي “كاسبار” الطفل إيثان على تحسين حالته الصحية والعقلية، أصبحت وجبة العشاء من أجمل اللحظات في المنزل، إذ تغني الأسرة أجمل أغاني الأطفال، ويتجاوب معها إيثان على غير العادة بالتصفيق دون الدخول في نوبات بكاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصميم الإنسان الآلي “كاسبر” في حجم الأطفال لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم الاجتماعية، من خلال الغناء واللعب والعزف على الدف، والتظاهر بتناول الطعام من خلال الإمساك بالملاعق.

وقالت “ميشيل”: “أصبح إيثان يتواصل مع الإنسان الآلي بطريقة لا يفعلها مع البشر، لم ندرك الاختلاف الذي سيحدثه هذا الاختراع في حياتنا.”

وتعامل أسرة إيثان الإنسان الآلي، على أنه ضيف بتخصيص غرفة نوم خاصة له، ليشعر الطفل وكأنه بشري.

وأردفت “ميشيل”: “نصحنا مبرمجو الإنسان الآلي بعدم تقديمه إلى إيثان على أنه لعبة بل ضيف، لأن ابني يدمر كل ألعابه بعد فترة”، مشيرةً إلى إدراك ابنها جيدًا عدم إنسانية كاسبر وهو ما لاحظته بعدما طلبت منه إحضار معلبات الآيس كريم للجميع وتفاجأت بعدم تقديمه واحدةً للإنسان الآلي.