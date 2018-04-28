“إنستغرام” يختبر 4 مزايا جديدة (صور)

بدأت منصة “إنستغرام” لتداول الصور باختبار مجموعة جديدة من المزايا أمام فئة من مستخدميها قبل إطلاقها رسميًا لعموم المستخدمين.

ووفقًا لما نشره موقع ذا ڤيرج التقني، فإن أولى المزايا التي لاحظها بعض المستخدمين، هي إمكانية التفاعل مع القصص التي ينشرها أصدقاؤهم ومن يتابعونهم، كما هو الحال بالنسبة للميزة على تطبيق فيسبوك.

أما الميزة الثانية، فتمثلت في ملاحظة مستخدمي خاصية “Slow-Mo”، والتي تسمح بالتصوير البطيء داخل التطبيق، دون الحاجة لهاتف يهيئ تلك الخاصية بتطبيق الكاميرا.

وتأتي الميزة الثالثة لتريح المستخدمين من إزعاج المتابعين أو أصدقائهم كثيري النشر، حيث ستفعل المنصة خاصية زر Mute، التي تسمح بعدم استقبال أي تحديثات من جانب أولئك الأشخاص، ولكن دون التوقف عن متابعتهم Unfollow كما هي آلية عملها على فيسبوك.

أما الميزة الرابعة والأخيرة، فهي تنظيمية في المقام الأول، حيث تمكن المستخدمين من مطالعة القصص التي قاموا بنشرها داخل التطبيق، مرتبة داخل أرشيف في صورة تقويم مرتب بحسب الأيام، فيما لم تكشف الشركة ما إذا كانت تلك المزايا ستفعل ويعمل بها أم لا.