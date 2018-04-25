“إنستغرام” يطلق أداة تحميل بيانات جديدة تحتفظ بكل ما شاركته

أعلن موقع “إنستغرام” أنه اتخذ بعض الخطوات الجديدة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم على التطبيق.

وقدمت منصة التواصل الاجتماعي التي تملكها شركة “فيسبوك”، أمس الثلاثاء، ميزة تنزيل البيانات الجديدة التي تتيح للمستخدمين تنزيل نسخة من جميع المحتويات التي قاموا بتحميلها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يشمل ذلك بيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو والقصص ومعلومات الملف الشخصي والتعليقات والرسائل.

وقال متحدث باسم “إنستغرام”: إن الأداة “متاحة حاليًا للجميع على الويب، ولكن إمكانية الوصول للخاصية الجديدة عبر نظامي ” iOS” و” Android” لا تزال قيد التطوير.

وللوصول إلى خاصية “تنزيل البيانات”، بإمكان المستخدم فتح موقع “إنستغرام” على متصفح جهاز سطح المكتب، ثم الوصول إلى الملف الشخصي، ثم النقر على رمز الترس واختيار “الخصوصية والأمان”.

بعد ذلك يجب تفقد صفحة الخصوصية والأمان حتى الوصول إلى قسم “تنزيل البيانات” والنقر فوق “طلب تنزيل”، وعندها سيطلب “إنستغرام” تحديد بريد إلكتروني لاستلام رابط تحميل البيانات، الأمر الذي أشارت الشركة إلى أنه قد يستغرق ما يصل إلى 48 ساعة.

وكان “إنستغرام” يفتقر إلى أداة لتحميل البيانات ولا يملك المستخدمون خيار حفظ صورهم بعد أن تم نشرها بالفعل في التطبيق، وذلك على الرغم من تقديم “فيسبوك” لميزة مماثلة، تسمى “أداة تنزيل معلوماتك”، في عام 2010.

ومن المرجح أن هذه الخطوة تهدف للامتثال لقوانين الخصوصية الأوروبية القادمة، التي تتطلب قابلية نقل البيانات.

كما أن قوانين تنظيم حماية البيانات “GDPR”، والتي من المقرر أن تُطرح في 25 مايو/أيار المقبل، تتطلب أيضًا من الشركات حذف بيانات المستخدم عند الطلب.