معرض سوق السفر العربي يسلط الضوء على أهمية إنستغرام في قطاع السياحة والسفر

أدّى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، فضلًا عن التقنيات المتقدمة إلى تغيير الكثير من تفضيلات المسافرين، وطريقة إجراء حجوزاتهم، وتم تسليط الضوء على هذه التحولات ضمن فعاليات المسرح العالمي خلال اليوم الثاني من معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي.

حيث يعتمد المسافرون الآن بشكل أكبر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام أكثر من كتب وكتالوجات السفر التي قد تحتوي على معلومات قديمة، أو الخرائط الورقية للتنقل في أحدث وجهات الإجازات.

وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 500 مليون مستخدم في إنستغرام ينشرون نحو 95 مليون صورة ومقطع فيديو في اليوم الواحد، كما أن المسافرين يشاركون صورهم وذكرياتهم على إنستغرام، بالإضافة إلى استخدامها كمنصة للبحث عن أفكار جديدة وجهات جديدة لقضاء الإجازات.

وناقش المشاركون في هذه الجلسة أهمية استكشاف الفرص الفريدة التي توفرها منصة إنستغرام لمحبي السفر في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق قال تيري كين، رئيس قطاع السيارات والتمويل والحكومة والاتصالات والسفر في “فيسبوك” و”إنستغرام” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:”يبدأ المسافرون الآن رحلاتهم من إنستغرام ويبحثون عن مصدر إلهام لمغامراتهم المقبلة، أو المطاعم المفضلة لتناول الطعام. كما أن عرض الصور، أو مقاطع الفيديو، أو القصص، على إنستغرام يمنح المستخدمين شعورًا بالرغبة بأن يكونوا هناك ويريدون تجربة ما يشاهدونه على أرض الواقع”.

ويسلط معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي الضوء بشكل رئيس على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

ويعتبر سوق السفر العربي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا. وشهدت دورة العام 2017 حضور أكثر من 39,000 شخص. بمشاركة 2,661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.

ويحتفل المعرض هذا العام بنسخته الخامسة والعشرين، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم عدة جلسات تسلط الضوء على التطور الذي شهده قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع خلال الـ 25 سنة المقبلة.