مليون دولار تكلفة التأمين على الروبوت صوفيا خلال زيارتها لمصر

علم “إرم نيوز” أن تكلفة التأمين على الروبوت “صوفيا”، خلال مشاركتها بفعاليات النسخة الثامنة من ملتقى صناعة الإبداع “Creative Industry Summit”، في مصر، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وصلت إلى مليون دولار.

وكشف مصدر مسؤول في شركة THE WORX، المنظّمة للملتقى في الشراكة مع IDEA BAKERS، أنه تم إسناد مهمة التأمين على “صوفيا”، إلى شركة عالمية، رفض الكشف عن اسمها.

وأجرت الروبوت صوفيا، الإثنين، حوارًا تلفزيونيًا مطولًا مع الإعلامي المصري أسامة كمال، أجابت خلاله عن العديد من الأسئلة التي أدهشت الكثير من المتابعين.

يذكر أنَّ تشغيل “صوفيا” بدأ العام 2015، وهي من تصميم شركة هانسون روبوتيكس، في هونغ كونغ، وتشبه الممثلة البريطانية أودري هيبورن، وتُعرف بمظهرها، وتصرفاتها الشبيهة بالبشر، مقارنة بالروبوتات الأخرى.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017 حصلت على الجنسية السعودية، وتعد أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، لقدرتها على التفاعل مع الأشخاص، وإدارة حوارات دون ترتيب مسبق، والرد على أي تساؤل بدقة، وسرعة بديهة، وهو ما ظهر خلال التفاعل مع الجمهور المشارك بالملتقى.

يشار إلى أن الروبوت “صوفيا” أجرت سلسلة حوارات مع كبار المشاهير والنجوم، خلال الفترة الماضية، كما شاركت في اللقاءات الصحفية الخاصة بمجلة Elle Magazine، وكذلك في عدد من البرامج التلفزيونية، مثل:”صباح الخير بريطانياGood Morning Brititan / World Economic Forum -Davos / Web Summit “، قناة CNBC، برنامج The Tonight Show with Jimmy Fallon، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد المؤتمرات الصحفية، ومنتديات المنظمات الدولية، مثل: الأمم المتحدة، ومنتدى الاقتصاد العالمي.