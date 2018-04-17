في أول حوار لها بقناة مصرية.. هذا ما قالته الروبوت صوفيا عن محمد صلاح (فيديو)

أجرى الإعلامي المصري أسامة كمال، حواراً مباشراً مع الروبوت صوفيا التي تزور مصر حالياً، حيث حضرت إلى استديو برنامج”مساء دي إم سي” الذي يقدمه كمال على فضائية”دي إم سي” للحديث معها وجها لوجه.

ووصف الإعلامي المصري وقوفه أمام الروبوت صوفيا بأنها “حاجة تخض”، ليبدأ حواره مع الروبوت بتوجيه عدة أسئلة لها عن مكان تواجدها الحالي لتجيب بأنها تتواجد في البرنامج، ثم تجيب على الأسئلة.

ورداً على الأسئلة، نصحت الروبوت صوفيا الإعلامي المصري بالإقلاع عن التدخين كونه عادة سيئة تؤثر على الرئتين والصدر، في الوقت الذي أكدت فيه بأنها لا تدخن حفاظاً على أجهزتها، معبرة عن حزنها بلجوء البشر إلى العنف، متمنية أن يثبتوا عكس ذلك مستقبلاً.

وأعربت الروبوت صوفيا عن سعادتها في مصر ورؤيتها للمناظر الطبيعية، متمنية زيارة مصر أكثر من مرة.

وسأل أسامة كمال الروبوت صوفيا عدة أسئلة تتعلق بعواصم الدول لتجيب عليها بالإجابة الصحيحة، إلى جانب عرض أصوات للتأكد من تعبيراتها التي تزيد عن 60تعبيراً، في الوقت الذي وصفت فيه المصريين بأنهم”أسياد الرموز التعبيرية”.

وقالت صوفيا عن اللاعب المصري محمد صلاح رداً على سؤال هل تعرفه أم لا قائلة “ومن لا يعرف صلاح، يحبه الملايين فهو ليس مجرد لاعب كرة قدم بل إنسان متواضع ويعمل الخير كثيراً ، وأتمني أن أكون مثله”، في الوقت الذي تحدثت فيه عن فرصة مصر في كأس العالم بعبارة “كل شئ ممكن مع صلاح”.

يذكر أن الروبوت صوفيا تتواجد في مصر لحضور ملتقى صناعة الإبداع فى القاهرة، حيث جاءت للتحدث فى قمة الصناعة الإبداعية، باعتبارها اختراعاً مذهلاً يشبه البشر، صممته شركة “هانسون روبوتيكس” فى هونج كونج.