توقيع اتفاق لإنشاء أول تحالف عالمي للأمن السيبراني

وقعت 4 شركات، الخميس، اتفاقية لإنشاء أول تحالف عالمي للأمن الإلكتروني من أجل تزويد الشركات بمحفظة شاملة من خدمات الأمن السيبراني.

ووفق بيان صادر عن شركة اتصالات الإماراتية، فالشركات الأربع هي: “تيلفونيكا” الإسبانية و”اتصالات” الإماراتية، و”سوفت بنك” اليابانية و”سينغتل” السنغافورية.

وبحسب البيان، يجمع هذا التحالف كبار مزودي خدمات الأمن الإلكتروني في العالم، الذي سيضم أكثر من 1.2 مليار مشترك، من أكثر من 60 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى الأمريكيتين الشمالية والجنوبية.

ويهدف التحالف، إلى تعزيز التعاون والاستفادة من الموارد والقدرات المشتركة لحماية الشركات من المخاطر الأمنية المحتملة، في ظل التعقيدات التي تشهدها بيئة أمن المعلومات العالمية حاليًا.

وسيكون التحالف مفتوحًا لجلب مزيدٍ من الأعضاء الجدد في المستقبل.

و”الأمن السيبراني” هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها.