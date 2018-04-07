بعد فضيحة البيانات.. فيسبوك يجيب على أسئلة المشرعين البريطانيين

قالت لجنة برلمانية إن مايك شروفر كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك سيجيب على أسئلة المشرعين البريطانيين بشأن فضيحة البيانات الأخيرة لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة في الـ26 من نيسان/ أبريل.

وكانت شركة فيسبوك قالت الأربعاء الماضي إن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونًا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة تجاوزت 50 مليونًا.

وطالب مشرعون بأن يشرح رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربرغ أو أي مسؤول كبير في فيسبوك للجنة برلمانية كيف وصلت البيانات إلى شركة كمبردج أناليتيكا.