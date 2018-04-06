“فيسبوك” يطلق خدمة تتيح كشف مروجي الأخبار المزيفة

أطلق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ميزة جديدة خاصة بالأخبار والمواد الصحفية التي يتم مشاركتها عبر الشبكة الاجتماعية، تسمح للمستخدم بالتعرف على الأصدقاء الذين يقومون بمشاركة الشائعات والأخبار المغلوطة دون التأكد من صحتها.

وتتمثل الميزة الجديدة في عرض علامة دائرية تحمل علامة تعجب (!) مع كل خبر أو مادة صحفية، وبمجرد الضغط عليها تظهر للمستخدم مجموعة من المعلومات المرتبطة بالأخبار وتقدم دلالات وسياقًا مختلفًا للخبر، مثل كاتب الخبر وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الأصدقاء الذين شاركوا الخبر.

وتوفر هذه الخدمة إمكانية ظهور أهم المناطق الجغرافية على خريطة العالم التي تنتشر فيها مشاركة الخبر وكذلك بعض المقالات والأخبار المرتبطة به، وبذلك سيظهر أمام المستخدم سياق واضح ومتكامل للخبر المنشور.

ويستطيع المستخدمون الضغط على اسم المنصة التي نشرت الخبر أو المقال الصحفي، ليتعرفوا أكثر عليها من خلال صفحة تعريفية بها على موقع ويكيبيديا، وكذلك أحدث ما نشر من أخبار إلى جانب الصفحة الرسمية على “فيسبوك”.

وتتوفر الميزة الجديدة فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، وليس هناك نطاق زمني لتعميمها على مستوى العالم.