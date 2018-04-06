كندا و”كولومبيا البريطانية” تجريان تحقيقًا مشتركًا بشأن تسريبات فيسبوك‎

قال مكتب مفوض الخصوصية في كندا إنه سيجري تحقيقًا مشتركًا مع مسؤولي حماية الخصوصية في مؤسسة كولومبيا البريطانية بشأن شركتي فيسبوك وأجريجيت آي.كيو الكندية للبيانات فيما يتعلق بفضيحة استغلال بيانات مستخدمين.

وذكر المكتب أمس الخميس أن التحقيق الذي يوسع نطاق تحقيقين حاليين سينظر فيما إذا كانت الشركتان انتهكتا قواعد خصوصية الأفراد.

وكان مكتب مفوض الخصوصية قد بدأ تحقيقًا بشأن فيسبوك في مارس آذار بعدما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية والأوبزرفر البريطانية أنباء عن أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما تبادلت على نحو غير مشروع معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونًا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت فيسبوك كندا الأربعاء إن كمبردج أناليتيكا استخدمت بيانات أكثر من 600 ألف كندي بصورة غير قانونية.

ويجري مكتب مفوض الخصوصية في كولومبيا البريطانية تحقيقًا منفصلًا فيما إذا كانت شركة أجريجيت آي.كيو انتهكت قواعد الخصوصية الشخصية من خلال دورها في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.