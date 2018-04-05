الكرملين: حذف فيسبوك حسابات روسية خطوة عدائية

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن قيام فيسبوك بحذف حسابات تديرها وسائل إعلام روسية مختلفة يعد خطوة عدائية بمثابة مؤشر على ممارسة رقابة.

وقالت شركة فيسبوك، يوم الثلاثاء، إنها حذفت مئات الحسابات والصفحات الروسية المرتبطة بشركة لتوجيه الرأي العام يتهمها مدعون أمريكيون بنشر تدوينات سياسية كاذبة ومنسوبة لنشطاء خلال حملة الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وعند سؤاله بشأن الخطوة التي اتخذتها فيسبوك، اتفق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الخميس مع مراسل لإحدى وسائل الإعلام التي تأثرت بالأمر، قائلاً إنها خطوة عدائية ومؤشر على ممارسة الرقابة.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “نتابع الأمر بالطبع ونأسف له”.