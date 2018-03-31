بدلًا من حذف حسابك في فيسبوك.. تعلم كيف تتبع تكتيك لحماية هويتك الرقمية

دفعت الفضيحة المتعلقة بشركة “كامبريدج أناليتيكا” التي ألقت بظلالها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الكثير من المستخدمين بما في ذلك بعض العلامات التجارية والمشاهير، إلى مغادرة الموقع كليًا.

لكن بدلًا من مجرد حذف حسابك أو معلوماته، ينصح البعض باتباع تكتيك مختلف قليلًا لحماية هويتك الرقمية، عبر إفساد هذه البيانات.

في هذا الصدد، نشر مطور البرامج ومدير الأنظمة الحاسوبية السابق كيفين ماثيو، نص برمجي يعود إلى المنشورات القديمة في “فيسبوك” يعمل على تعديلها باستخدام أحرف ورموز يتم توليدها عشوائيًا.

واستنادًا إلى معرفته كمدير للنظم الحاسوبية، يوضح ماثيو أنه “حتى في ظل أكثر الافتراضات تحفظًا، لا تختفي بياناتك إطلاقًا بشكل دائم، عندما تقوم بتعطيل أو حذف حسابك في فيسبوك”.

وحسب ماثيو، فإن “الأفضل العودة إلى تاريخك في الموقع الاجتماعي، وتسميم أو تشويش كل تلك البيانات، وحتى تكون هذه التقنية أكثر فعالية، يجب ألا يتم استخدامها لمرة واحدة فقط”.

وكتب ماثيو نص برمجي باستخدام “CasperJS”، وهو أداة كتابة واختبار نصوص برمجية يقوم بذلك، حيث يعمل على تعديل المنشورات السابقة تلقائيًا باستخدام أحرف عشوائية أو شبه عشوائية”.

واقترح ماثيو “تعديل جميع البيانات في فيسبوك، باستخدام هذا النص البرمجي تقريبًاً خمس مرات خلال فترة زمنية مدتها 3 أشهر، حتى يتم مسح بياناتك بشكل فعّال من أنظمة النسخ الاحتياطي المتعددة والمتكررة للموقع”.

ويشرح ماثيو حجته الكاملة والتقنية والنص البرمجي الذي يعد دليلًا على المبدأ، في منشور على مدونة، قائلًا إنه “من الممكن أن يكون النص البرمجي منتهكًا لشروط خدمة فيسبوك، نظرًا لإمكانية اعتبار أنه يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة القدرة الوظيفية الملائمة لفيسبوك، لذا إن قررت تجربته عليك أن تضع ذلك بعين الاعتبار”.