مجلة “بلاي بوي” الإباحية تنسحب من “فيسبوك”‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة مجلة “بلاي بوي” الأمريكية الرائدة في الصحافة الإباحية أنها ستغلق صفحاتها على شبكة “فيسبوك“، مؤكدة أنها ترفض أن تكون “متواطئة” إثر فضيحة تسريب بيانات شخصية تعود لملايين الأشخاص من الشبكة.

وقالت المجموعة، في بيان، إن “المعلومات الأخيرة حول سوء إدارة مفترضة من فيسبوك لبيانات مستخدميها عززت قرارنا بتعليق نشاطاتنا عبر هذه المنصة في الوقت الراهن”.

وأوضحت المجموعة أن “أكثر من 25 مليون معجب يتواصلون مع بلاي بوي من خلال صفحات فيسبوك مختلفة ونحن نرفض أن نكون متواطئين من خلال تعريضهم لهذه الممارسات المفترضة”.

وأضافت: “لذا أعلنا أننا سنغادر شبكة فيسبوك من خلال تعطيل حسابات بلاي بوي فيها التي تديرها (بلاي بوي إنتربرايزز) مباشرة”.

وختم البيان بالقول: “لطالما دافعت بلاي بوي عن الحريات الفردية والجنسية. اليوم نجتاز مرحلة جديدة في هذا الكفاح”.