“فايرفوكس” يطور خدمة تمنع فيسبوك من التجسس على الأشخاص

أعلنت شركة موزيلا عن تطوير إضافة جديدة تسمى Facebook Container لمتصفحها فايرفوكس، الهدف منها حماية مستخدمي متصفحها بحيث يتم حماية استخدامهم لفيسبوك، ومنعه من تتبعهم على الإنترنت، ومتابعة ما يقومون به على مختلف المواقع، التي تقع ضمن شركاء الطرف الثالث، والتي كان سابقًا يحصل منها على معلومات زيارات المستخدمين بسهولة، من خلال زرع ملفات الكوكيز داخل متصفحاتهم.

باستخدامك لتلك الإضافة الجديدة، ستتمكن من حماية نفسك وبيانات من يتابعك على فيسبوك، خاصة في ظل انتشار تقارير حول أنه يسهل مهمة المعلنين في جمع بيانات شخصية، عنك وعن حياتك من داخل حسابك الشخصي، ويسهل لهم كذلك التصرف بها كما يحلو لهم بما قد ينتهك خصوصيتك بشكل سافر.

كانت شركة موزيلا من الأوائل التي اتخذت موقفًا مناهضًا، لما قام به فيسبوك في مسألة شركة تحليل البيانات البريطانية كامبريدج أناليتكا، وقد سحبت إعلاناتها من المنصة الزرقاء لحين اتخاذها إجراءات تضمن خصوصية بيانات المستخدمين.

يذكر أن فيسبوك قد انكشف أمره فيما يخص تسريب بيانات ملايين المستخدمين من حساباتهم الشخصية، إلى أيدي المعلنين مع عدم وجود معايير وضوابط تلزمهم بحماية تلك البيانات، واستخدامها بشكل لا يضر بالمستخدمين.