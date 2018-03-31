“غوغل” توقف خدمة اختصار روابط الويب

بعد عقد من اختصار الروابط، أعلنت شركة “غوغل” إيقاف خدمتها لاختصار الروابط Goo.gl والتي كانت في صورة موقع ويب وتطبيق موبايل، حيث كان يعتمد عليها جمع من المستخدمين العاديين في اختصار الروابط الإلكترونية، مما كان يعرضها بشكل أنيق مختصر مناسب للشكل العام لأي محتوى.

وكان المطورون أيضًا يعتمدون بشكل رئيسي على تلك الروابط، بحيث يمكنهم تتبع نشاط وتفاعلات مستخدمي تطبيقاتهم داخل التطبيقات، ما كان يسهل عليهم التعرف على أكثر الخدمات التي تجتذب المستخدمين داخل التطبيقات ليقوموا بتطويرها لتظل حائزة على رضاهم واهتمامهم.

وفي بيانها الرسمي، كشفت الشركة أنها ستوقف الخدمة بشكل جزئي بنهاية مارس/آذار الجاري، حيث لن يتمكن أي مستخدم من تقصير روابط جديدة، ولكن سيظل بإمكانهم الوصول للروابط التي تم اختصارها من قبل ويمكنهم تحميلها جميعًا في صورة جدول بصيغة csv حتى 30 مارس 2019.

أما من ليس لديهم حساب على الخدمة، سيمكنهم استخدام الخدمة والاستمتاع بها حتى يوم 14 من شهر أبريل/نيسان من العام الحالي، ومن بعد هذا التاريخ ستتوقف الخدمة للأبد.

وأشارت “غوغل” إلى أن المطورين لديهم خيار بديل وهو خدمتها Firebase Dynamic Links والتي تسمح لهم أن يحصلوا على نفس المزايا وأكثر، التي كانت تقدمها لهم خدمتها الموقوفة، بينما أوصت المستخدمين العاديين أن يقوموا باستخدام خدمات Bitly وOwly لاختصار الروابط.