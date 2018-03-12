غوغل تتيح تحويل الأموال بسرعة وسهولة (صور)

كشف تقرير نشره موقع أندرويد “بوليس” التقني عن تقديم شركة غوغل ميزة التحويل المالي Google Pay Send مباشرة من خلال زر داخل بطاقة أي جهة اتصال عبر تطبيق غوغل Contacts.

وأوضح التقرير أن الميزة الجديدة ستظهر في صورة زر يحمل علامة الدولار $ وأسفله كلمة Send، حيث يمكن من خلال الضغط عليه إظهار واجهة تحويل الأموال، إضافة إلى لوحة عددية يُكتب من خلالها المبلغ المراد تحويله للطرف الآخر.

وكانت شركة غوغل قد غيّرت الاسم التجاري للميزة ليصبح Google Pay بعد أن كانت هناك خدمتا Android Pay وGoogle Wallet، وبالتالي سهّلت الشركة الأمر على مستخدميها من خلال تطبيق واحد.

وتتوفر الخدمة حاليًا داخل بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما لم تتح بعد في الدول العربية.