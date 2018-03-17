النظام الإيراني يصوت بشكل سري على حجب التلغرام

صوّت المجلس الاعلى للفضاء الإلكتروني الذي يضم أعضاء متشددين إيرانيين بشكل سري على حجب تطبيق موقع التواصل الاجتماعي “التلغرام“، وهو صاحب القرار النهائي فيما يتعلق برفع الحجب عن المواقع.

وقالت عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي “حميده زر آبادي”، إنه وفقًا للمعلومات الموثوقة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، صادق على حجب تطبيق التلغرام”.

ورجحت آبادي، أن يتم تطبيق هذا القرار السري من قبل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 آذار/مارس الجاري، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترفض الحكومة الإيرانية أو وزارة الاتصالات هذا القرار.

وأشارت عضو البرلمان إلى أن القرار من قبل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني تم اتخاذه رغم معارضة حكومة الرئيس حسن روحاني، مضيفة لكننا نرى أن وزارة الاتصالات ليست حتى على مستوى الشفافية، ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أن الحكومة لم تعارض هذا القرار.

وتم إنشاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في عام 2012 من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، ويضم هذا المجلس رئيس الجمهورية، والمتحدث باسم البرلمان، ورئيس القضاء الأعلى، وقائد قوات الحرس الثوري، وقائد قوات الشرطة، وممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستخدم نحو 45 مليون إيراني تطبيق التلغرام، بحسب بيانات ذكرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وساهم تطبيق تلغرام في تغطية الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنظام التي اندلعت شرارتها في 28 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما دفع الحكومة إلى حجب التطبيق لنحو ثلاثة أسابيع بذريعة تحريضه على استهداف أمن البلاد.