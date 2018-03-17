ثغرة أمنية تسمح للقراصنة باختراق “ماك بوك” دون كلمة سر

كشف خبير أمن سيبراني من مركز “تشك بوينت” للأبحاث، عن ثغرة جديدة في تصميم أنظمة “ماك بوك” من شأنها أن تُمكن القراصنة من اختراق جهازك دون الحاجة لكلمة السر.

تسمح الثغرة للقراصنة باختراق حساب المشرف على الجهاز عبر “إضافات غوغل“، متجاوزة الحاجة إلى كلمة المرور.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم الكشف عن الخلل الأمني من قِبل مركز “تشك بوينت” للأبحاث، الذي أشار إلى أن خاصية “Google Chrome Remote Desktop” والتي تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى “سطح المكتب” على ماك بوك عبر كمبيوتر أو هاتف ذكي آخر، يمكن أن تُستخدم لاختراق الجهاز.

وكشف خبير في الأمن السيبراني أنه من خلال تسجيل الدخول كمستخدم ضيف، يمكن للقراصنة الاطلاع على نشاط مستخدم آخر، بما في ذلك تلك التي بدأها حساب المشرف.

وأوضح أن هذه الحيلة تعمل فقط إذا فعّلت إمكانية دخول الضيف من حسابك الرئيسي، وهي خاصية ليست مفعلة ضمن الإعدادات الافتراضية.

وقال متحدث باسم المركز: “يعرض نظام المستخدم الضيف، سطح مكتب منفصل عن الحساب الرئيسي، ولكن إذا كان هناك مستخدم آخر نشط على الجهاز، تتلقى الإضافة بيانات هذا المستخدم، مما يُمكن المخترق من التجسس على صاحب الحساب الرئيسي ورصد تحركاته”.

ولحل هذه المشكلة الأمنية وتجنب الاختراق حتى تصلح شركة أبل الثغرة، يمكنك إغلاق خاصية Google Chrome Remote Desktop على جهازك؛ لمنع المخترقين من تجاوز كلماتك السرية والاطلاع على نشاطك الإلكتروني.