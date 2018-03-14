“بيتكوين” دون 9 آلاف دولار بعد حظر غوغل إعلانات العملات

هبطت العملات الافتراضية في تداولات الأربعاء، ونزلت عملة “بيتكوين” الأكثر شهرة، دون 9 آلاف دولار، مع استمرار تشديد الحصار على تداولاتها.

وأعلن سكوت سبنسر، رئيس شركة “غوغل” الأمريكية، أن مؤسسته تحدث الخدمات المالية المتعلقة بسياسات الإعلانات، لحظر أي إعلان ذي علاقة بالعملات الإلكترونية.

وسيتضمن المنع، العروض الأولية للعملة والنصائح التجارية، حسبما نقلت محطة “سي.إن.بي.سي” اليوم.

وبحلول الساعة (14:40 تغ)، انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 4.04 %إلى 8711.7 دولار بقيمة سوقية عند 149.06 مليار دولار.

وهبطت عملة “إيثيريوم” بنحو 4.26 %إلى 656.59 دولار بقيمة سوقية 65.09 مليار دولار، في حين نزلت عملة “ريبل” 4.81 %إلى 0.73 دولار بقيمة سوقية 29.37 مليار دولار.

وتواجه العملات الإلكترونية تضييقات عديدة، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها، أو من حرب التصريحات على أدائها والتحذيرات بشأنها.