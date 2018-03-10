على رأسها مصر وتركيا.. باحثون يكشفون استخدام بعض الدول أجهزة مواطنيهم في تعدين العملات المشفرة سرًا

توصلت مجموعة من الباحثين بمعمل Citizen Lab البحثي بجامعة تورنتو في كندا إلى تقنية تستخدمها مجموعة من الدول وعلى رأسها مصر وتركيا لتعدين العملات المشفرة سرًا عن طريق أجهزة المتصفحين للإنترنت.

أثبتت أبحاث المجموعة أن الشركة المصرية للاتصالات وهي إحدى مقدمي خدمات الإنترنت عبر الخط الأرضي وهي مملوكة للحكومة المصرية تستخدم أسلوب AdHose بهدف تحقيق ربح مالي من خلال إما تعدين العملات المشفرة عبر متصفحات الإنترنت في مصر على أجهزة المستخدمين دون علمهم، أو من خلال حقن متصفحات المستخدمين بأكواد جاڤا سكريبت تقوم بإعادة توجيه زوار بعض المواقع إلى مواقع إعلانات وربح إلكتروني عبر الإنترنت.

وأشارت الأبحاث إلى أن تي إي داتا تقوم باستخدام جهاز مخصص لتنفيذ هذا الهجوم بحيث يقوم بمراقبة وحجب الدخول إلى أي من المواقع المتعددة المحجوبة داخل مصر، إلى جانب تنفيذ هجوم AdHose والذي يتسبب في إبطاء أجهزة المستخدمين عبر استغلالها في التنقيب عن العملات المشفرة مثل Monero عبر استخدام أكواد التنقيب الخفية CoinHive وكذلك غمر زيارات المستخدم إلى أي موقع إلكتروني بشلال من صفحات الإعلانات المزعجة.

مازالت الشركة المصرية تلتزم الصمت حتى الآن ولم تعلق بشكل رسمي أبدًا، رغم أن فريق الباحثين أكد أنه أجرى دراسة بحثية على مجموعة من الأجهزة المشتركة في خدمات الشركة المصرية وقد جاءت النتيجة لتثبت أن 95% من عينة البحث مصابة بالهجوم وهو حوالي 5700 جهاز كمبيوتر.