“غوغل” تفصل مطور تطبيق أندرويد بسبب علاقة غرامية

نشر موقع “ذا انفورميشن” تقريرًا مثيرًا حول سبب رحيل “آندي روبين” مطوّر تطبيق أندرويد من شركة “غوغل” في العام 2014، حيث أفاد التقرير أن روبين غادر الشركة بسبب علاقة غرامية سرية مع موظفة في فريقه.

وجاء في التقرير، أن “الموظفة كانت تعمل في فريق روبين بقطاع أندرويد، وقد تقدمت بشكوى إلى إدارة الشركة، وذلك بعد علاقة جمعتها مع روبين”.

وتنص سياسات العمل داخل “غوغل” على أنه “في حال كان هناك علاقة تربط موظفًا وموظفة داخل الشركة، فيجب إعلام الإدارة لنقل أحدهما إن كانا في فريق عمل واحد”، وهذا ما لم يحدث مع روبين وموظفته.

وبعد وقت قصير من علم الإدارة بعلاقتهما، خرج روبين من صفوف شركة “غوغل” بسبب تلك المشكلة بقرار إداري، أي أنه لم يغادر الشركة بإرادته بل تم فصله من كادر الشركة.