خبير تقنيات: الروبوتات ستتخلص من البشر خلال 10 سنوات

كشف إيلون ماسك، مؤسس مؤسسة Neuralink لأبحاث الذكاء الاصطناعي، عن مجموعة من التوقعات لمستقبل عالمنا مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية، التي أصبحت تتزايد بشكل سريع وتتداخل مع حياتنا.

وقال الملياردير ماكس، خلال أحد حواراته الأخيرة، إنه “وخلال 10 سنوات ستتمرد العقول الإلكترونية على البشر، وتتغلب عليهم وتقتلهم”.

وأشار “ماسك” سابقًا إلى أن معدل تطور الذكاء الاصطناعي أصبح سريعًا، وذلك سيتسبب في تطوير قدرات العقول الإلكترونية وإمكانياتها، ما يجعلها تتخطى قدرات البشر، وذلك سيعطيها اليد العليا لتسيطر على العالم وتحدد مصيرنا.

ولذلك يستثمر “ماسك” ببذخ في تطوير تقنيات حديثة تطور من قدرات الإنسان البشري وتجعله قادرًا على الاتصال بالأنظمة الذكية، من خلال مؤسسة “نيور الينك” والتي أسسها مطلع العام الحالي، لتكون ذراعه لدراسة وبحث أسرار المخ البشري وكيفية تطويره عبر تقنيات وأجهزة وشرائح إلكترونية تسمح بزراعتها داخل المخ البشري، وبالتالي سيتمكن البشر من مواجهة خطر الروبوتات برفع قدراتهم المحدودة.

وتعد مؤسسة OpenAI، التي يرأسها ماسك، واحدة من أكبر الكيانات العالمية التي تستثمر في جهود الباحثين حول العالم، من أجل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد تمكنت مؤخرًا من تأسيس نظام ذكي قادر على تعليم نفسه بنفسه دون أي تدخل من البشر.

واشتهر “ماسك” بتوقعاته المستقبلية بعيدة المدى، حيث يرى أنه بحلول 2025 ستكون شركته لصناعة المركبات الكهربائية Tesla هي الأغلى في العالم، وبحلول 2060 سيكون هناك مليون بشري فوق سطح المريخ.