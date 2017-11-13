8 مليارات دولار قيمة التجارة الإلكترونية السعودية في 2016

قدرت هيئة الاتصالات السعودية، الاثنين، معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد بين المستهلكين والشركات بحوالي 30 مليار ريال، أي ما يعادل 8 مليارات دولار العام الماضي.

وأشارت الهيئة في تقرير صدر عنها الاثنين، إلى أن “السعودية تعتبر إحدى أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن متوسط إنفاق المتسوق السعودي التقليدي عبر الإنترنت 4000 ريال أي ما يساوي 1066 دولارًا سنويا”.

وأوضحت الهيئة أن “الخدمات شكلت ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية في المملكة، إذ استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الكبرى من فئة الخدمات”.

وحسب التقرير، قام 42% من المتسوقين عبر الإنترنت خلال العام الماضي، بالشراء عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة، قالت الأحد إن “قيمة معاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات حول العالم، بلغت 3.8 تريليون دولار في 2016”.

وتمثل أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ووسط أوروبا، والهند، نحو 2.5% من إنفاق التجارة الإلكترونية العالمي.