عند ضعف الإنترنت.. “انستغرام” تتبع أسلوبًا مبتكرًا للعمل

يتعاون تطبيق “انستغرام” مع شركة أمريكية لتصميم أسلوب برمجي جديد، يتيح عمل تطبيق الصور الاجتماعي بشكل مميز، حتى في ظروف الاتصال بالإنترنت الضعيفة، وفقًا لما جاء على موقع فينتشربيت التقني.

ويسمح الأسلوب الجديد لمستخدمي “انستغرام” في أي مكان متوفر فيه اتصال بشبكة الإنترنت، حتى وإن كان ضعيفًا، أن يطالعوا الصور التي يشاركونها أصدقاءهم بسهولة، من خلال محاولة تحميل الأجزاء أو الصور التي يرغبون في استعراضها دون باقي التطبيق، بحيث يتم استغلال كل سرعة الإنترنت المتاحة في عرض الجزء الذي يستعرضه المستخدم في اللحظة الحالية.

كما أن هذا الأسلوب البرمجي يتصرف بشكل مختلف مع الاتصال القوي بالإنترنت، حيث إن هذا الأسلوب يتتبع عادات فتح المستخدمين للتطبيق، بحيث يقوم بتجهيز أحدث الصور والفيديوهات المتاحة قبل الموعد المتوقع ليقوموا بفتح التطبيق، وبمجرد فتحه تظهر إحدى الصور، حتى وإن كان الاتصال بالإنترنت ضعيفًا.

ويحاول فيسبوك، الشركة المالكة لـ”انستغرام”، أن يوفر جميع تطبيقاته وخدماته للمستخدمين في كل العالم، مهما كانت حالة البنية التحتية لشبكات الاتصالات.