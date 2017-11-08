سامسونغ تطلق متصفحها على جميع أجهزة أندرويد

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق متصفح الهواتف الذكية الخاص بها على جميع أجهزة أندرويد، وبالتالي سيصبح من التطبيقات المنافسة بشدة لتطبيق جوجل كروم.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن متصفح “سامسونج Internet” يزخر بالعديد من الوظائف الفعالة لحظر محتويات الويب الضارة والخبيثة وحظر التتبع، بالإضافة إلى وظيفة الوضع الليلي ،ووضع التباين العالي للمستخدمين ضعاف البصر.

وأشارت شركة سامسونغ إلى أن المتصفح المجاني يوفر للمستخدم العديد من الإعدادات ،وإمكانية الوصول إلى خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها، ويعمل تطبيق “سامسونغ Internet” على جميع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد بدءًا من الإصدار الـ5.