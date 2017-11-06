بالفيديو.. إعلان جديد لـ”سامسونغ” يهاجم “آيفون” بقوة

أطلقت شركة “سامسونغ“، إعلانًا ترويجيًا جديدًا، هاجمت فيه هواتف “آبل”، حيث اعتبرت أنها “لطالما كانت فقيرة من حيث المزايا والإمكانيات”، مقارنة بهواتفها المتطورة.

ويظهر الإعلان، شخصًا يستخدم هواتف “آيفون”، منذ أول إطلاقها في 2007، وكيف أن المشكلة الأساسية له كانت عدم وجود مساحة كافية لتخزين المعلومات؛ لأنها لا تتيح استخدام كروت ذاكرة “ميموري”.

كما ركز الإعلان، على مسألة استخدام قلم ذكي في الهاتف، وأشار إلى تأثيره في تسهيل استخدام الهاتف، ليقارن بين أجهزة “آيفون” وأجهزة “سامسونغ نوت”.

إلى جانب ذلك، أظهر الإعلان شخصًا مع صديقته، وقد سقطا سويًا في المياه، وبصحبتهما هاتفيهما، وكان “نوت 8” مضادًا للماء؛ لذلك لم يتأثر، بينما أتلف هاتف “آيفون 7″، الذي كان يحمله الصديق؛ نتيجة تأثره بالمياه.

في النهاية، يدرك الممثل أن “نوت 8” أفضل، بحسب الإعلان، فيذهب ويشتريه، وهنا تخرج العبارة الرئيسية للإعلان، وهي “عليك أن تنضج وتغير إلى سامسونغ”، في تلميح إلى طفولية “آيفون”.