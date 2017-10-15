5 توقعات تقنية ستحدث طفرة في عالم التكنولوجيا

نشرت مؤسسة “جارتنر” البحثية توقعاتها للتغيرات التي ستطرأ على السوق التقني بداية من 2018، والتي ستؤثر بشكل كبير على طريقة تعامل العالم ونظرته للتقنيات الحديثة وكيف سيؤثر ذلك على تطور حياتنا الشخصية والعملية، وكذلك ستغير من شكل العالم في المجمل وفقا لما نشره موقع Forbes الأمريكي.

محركات البحث الصوتية والمرئية

توقع تقرير جارتنر أن تزدهر وتتطور محركات بحث تعتمد على الأوامر الصوتية والجرافيكس بشكل أكبر خلال الأعوام المقبلة وحتى 2021 حيث ستشارك المواقع التي تعتمد على محركات بحث صوتية بنسبة 30% من إجمالي الاقتصاد القائم على الأنشطة والتعاملات الإلكترونية، كما أنه من المتوقع أن يشارك الواقع المعزز Augmented Reality بشكل حيوي في ظهور شكل جديد من محركات البحث تقوم على نظارات الـAR.

كيانات تقنية عملاقة

أشار تقرير “جارتنر” إلى أن 5 شركات تقنية عملاقة ستتغير خلال الفترة المقبلة وستتوسع أنشطتها بشكل كبير وملحوظ، وذلك في محاولة منها نحو أن تقف في مقدمة الصفوف لتقود ثورة تقنية جديدة، ولكن في الوقت نفسه هناك شركتان لن تطوران من أنفسهما وسيظلان كما هما.

العملات الرقمية

على الرغم من تعرضها لمواجهات صعبة من جانب الحكومات والأنظمة البنكية الدولية إلا أنه من المتوقع بحلول 2020 بأن القطاع البنكي سيربح حوالي مليار دولار من سوق العملات المشفرة، حيث ستشهد السوق تغيرا في اتجاهات الحكومات والأنظمة البنكية منها خلال السنوات المقبلة ما سيرفع طلبات الجمهور والمتعاملين بها لتقنينها.

روبوتات أكثر

بحلول 2021 ستعمل نسبة أكثر من 50% من قطاع الأعمال بالروبوتات البرمجية سواء في أعمال خدمة العملاء أو في غيرها من قطاعات أخرى داخل الشركات، حيث إن الروبوتات البرمجية ستدخل وتتعمق بشكل كبير في قطاع الأعمال لأنها تعطي درجة متزايدة من الذكاء الاصطناعي والقدرة على إنجاز المهام بشكل سريع وكذلك توفر في النفقات التي تتحملها الشركات مع الموارد البشرية.

الذكاء الاصطناعي

يتوقع تقرير جارتنر أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر نفعا مما توقعنا، حيث من المرجح أن تفتح العقول الإلكترونية الذكية مجالات عديدة للعمل تصل إلى 2.4 فرصة عمل في الوقت الذي ستتسبب في إلغاء 1.8 مليون فرصة عمل داخل الولايات المتحدة، وذلك بحلول 2020.