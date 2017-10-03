بعد أزمة تدخل روسيا بانتخابات أمريكا.. فيسبوك يعين ألف شخص لمراجعة الإعلانات

يعتزم موقع “فيسبوك” تعيين أكثر من 1000 شخص لمراجعة الإعلانات التي تنشر على الموقع في أعقاب تحقيق برلماني بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقال فيسبوك، اليوم الاثنين، إنه قدم معلومات حول 3 آلاف إعلان للمحققين البرلمانيين.

وكان الموقع كشف ،الشهر الماضي، أن حسابات صادرة من روسيا اشترت إعلانات ذات صلة بالانتخابات مقابل أكثر من 100 ألف دولار.

ودفع هذا الكشف الكونغرس الأمريكي لإجراء تحقيق، يشمل الآن شركة “تويتر” ومحرك البحث غوغل المملوك لشركة الفابيت.

وطلب من تويتر وغوغل الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة استخبارات تابعة لمجلس النواب ،في وقت لاحق من الشهر الجاري، وأمام لجنة مماثلة تابعة لمجلس الشيوخ في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن الفيسبوك أدخل عدة تحديثات على عملية شراء الإعلانات، تشمل تشديد القيود على المحتوى وتحسين القواعد لإجبار المعلنين على إظهار حقيقتهم قبل إمكانية شراء الإعلانات.