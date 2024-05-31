هكذا يستغل القراصنة الذكاء الاصطناعي في عمليات الاختراق
تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي المشابهة لـ "ChatGPT" تحديد الأخطاء في كود برمجة الكمبيوتر، ما يسمح للقراصنة بكشف الأخطاء الموجودة بالفعل واستغلالها لمهاجمة أجهزة المستخدمين.
ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم طرقًا جديدة لاكتشاف وتشخيص الأخطاء البرمجية باستخدام تقنيات مثل التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وتحليل التعليمات البرمجية.
وهذا ما يعتمد عليه القراصنة الآن لكشف الثغرات واستغلالها لمهاجمة أجهزة المستخدمين.
كشف الأخطاء
ويعرف اكتشاف الأخطاء، على أنه عملية تحديد الحالات الشاذة في كود البرنامج أو سلوكه، قبل نشر البرنامج أو بعده.
ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأخطاء باستخدام نماذج التعلم الآلي التي يمكنها التعلم من البيانات التاريخية، مثل تقارير الأخطاء أو حالات الاختبار أو تغييرات التعليمات البرمجية أو تعليقات المستخدمين، وتطبيقها على التعليمات البرمجية الجديدة أو الموجودة.
وعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام معالجة اللغة الطبيعية لتحليل تقارير الأخطاء واستخراج المعلومات ذات الصلة، مثل نوع الخطأ أو خطورته أو موقعه أو خطوات إعادة إنتاجه.
كما يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا، استخدام تحليل التعليمات البرمجية لمقارنتها بقواعد أو معايير محددة مسبقًا، والإبلاغ عن أي انتهاكات أو تناقضات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا اكتشاف الحالات الشاذة لمراقبة أداء البرنامج وتحديد أي أحداث غير عادية أو غير متوقعة، مثل الاستخدام العالي للذاكرة، أو بطء وقت الاستجابة، أو الأعطال.
تشخيص الأسباب
تشخيص الأخطاء هي عملية العثور على السبب الجذري للخطأ واقتراح الحلول أو الإصلاحات الممكنة.
ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأخطاء باستخدام نماذج التعلم الآلي التي يمكنها التعلم من إصلاحات الأخطاء السابقة أو مراجعات التعليمات البرمجية أو الوثائق، وتطبيقها على الأخطاء الجديدة أو الموجودة.
وعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام معالجة اللغة الطبيعية لإنشاء ملخصات أو تفسيرات للخطأ، استنادًا إلى التعليمات البرمجية.
كذلك يمكنه تحليل التعليمات البرمجية لتتبع الخطأ وتسليط الضوء على الأسباب أو العوامل المحتملة. ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا استخدام تركيب التعليمات البرمجية لإنشاء أو التوصية بمقتطفات أو تصحيحات من التعليمات البرمجية يمكنها إصلاح الخطأ، استنادًا إلى سياق التعليمات البرمجية ووصف الخطأ.
سوء الاستخدام
ويمكن أن يقدم الذكاء الاصطناعي مجموعة من المزايا لاكتشاف الأخطاء وتشخيصها، بدءًا من تحسين جودة البرامج وموثوقيتها ووصولاً إلى تقليل وقت وتكلفة الاختبار وتصحيح الأخطاء.
إلا أنه مع الأسف يستغل القراصنة قدرات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأخطاء البرمجية والثغرات لمهاجمة الأجهزة وسرقة بيانات المستخدمين.
ومن خلال هذه الثغرات، يخترقون الأجهزة لتنزيل برامج خبيثة أو لجعل هذه الأجهزة جسور عبور لأجهزة أخرى متصلة بها.
والهدف في جميع الأحوال واحد، وهو سرقة الصور والفيديوهات وأرقام البطاقات المالية، واستغلال ذلك لسرقة أموال المستخدمين وابتزازهم.
لذلك من المهم دائمًا تحديث برامج الأجهزة، لأن الشركات المصنعة تقوم من خلال هذه التحديثات بإصلاح الأخطاء وسد الثغرات.