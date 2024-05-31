هكذا يستغل القراصنة الذكاء الاصطناعي في عمليات الاختراق

تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي المشابهة لـ "ChatGPT" تحديد الأخطاء في كود برمجة الكمبيوتر، ما يسمح للقراصنة بكشف الأخطاء الموجودة بالفعل واستغلالها لمهاجمة أجهزة المستخدمين.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم طرقًا جديدة لاكتشاف وتشخيص الأخطاء البرمجية باستخدام تقنيات مثل التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وتحليل التعليمات البرمجية.

وهذا ما يعتمد عليه القراصنة الآن لكشف الثغرات واستغلالها لمهاجمة أجهزة المستخدمين.

كشف الأخطاء

ويعرف اكتشاف الأخطاء، على أنه عملية تحديد الحالات الشاذة في كود البرنامج أو سلوكه، قبل نشر البرنامج أو بعده.

ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأخطاء باستخدام نماذج التعلم الآلي التي يمكنها التعلم من البيانات التاريخية، مثل تقارير الأخطاء أو حالات الاختبار أو تغييرات التعليمات البرمجية أو تعليقات المستخدمين، وتطبيقها على التعليمات البرمجية الجديدة أو الموجودة.

وعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام معالجة اللغة الطبيعية لتحليل تقارير الأخطاء واستخراج المعلومات ذات الصلة، مثل نوع الخطأ أو خطورته أو موقعه أو خطوات إعادة إنتاجه.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا، استخدام تحليل التعليمات البرمجية لمقارنتها بقواعد أو معايير محددة مسبقًا، والإبلاغ عن أي انتهاكات أو تناقضات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا اكتشاف الحالات الشاذة لمراقبة أداء البرنامج وتحديد أي أحداث غير عادية أو غير متوقعة، مثل الاستخدام العالي للذاكرة، أو بطء وقت الاستجابة، أو الأعطال.