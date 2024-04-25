كيف تستخدم Meta AI لإنشاء صور على واتساب؟
دخلت شركة ميتا في سباق الذكاء الاصطناعي (AI) من خلال تقديم برنامج الدردشة الآلي Meta AI.
وأصبح بإمكانك الآن استخدام برنامج الدردشة الآلي عبر جميع منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بشركة ميتا مثل "فيسبوك" و"إنستغرام".
ويتيح لك برنامج الدردشة الآلي Meta AI إنشاء صور باستخدام تخيل بسيط، كما يمكنك استخدام الميزة لإنشاء صور من المطالبات الشخصية، أو لعمل إعلانات تجارية من خلال تقديم وصفٍ لما تريده.
التحقق من توفر الميزة
وللتحقق من توفر برنامج الدردشة الآلي، يجب على المستخدمين التأكد من أن تطبيق واتساب الخاص بهم محدث إلى آخر نسخة.
بمجرد توفر Meta AI، سترى أيقونة مستديرة مميزة، ملونة بظلال من اللون الأرجواني والأزرق، في الجزء العلوي من واجهة الدردشة، أو في الجزء السفلي الأيمن فوق مربع إرسال الرسائل الأخضر.
وعند النقر على هذا الرمز سيدخل المستخدمون إلى Meta AI، مما يمكنهم من طرح الاستعلامات والمشاركة في التفاعلات وإنشاء الصور من خلال المطالبات التي يقدمونها.
كما يمكن إستخدام Meta AI في المحادثات الشخصية أو الجماعية، عن طريق كتابة @ وإتباعها بـMeta AI في حقل الرسالة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ميزة Meta AI غير متوفرة في جميع البلدان حتى الآن، لكنها ستصل إلى الجميع في وقت قريب.
كيفية إنشاء الصور
لإنشاء الصورة على واتساب باستخدام برنامج الدردشة الآلي، افتح دردشة Meta AI على التطبيق.
وإذا لم تتمكن من العثور عليها، فما عليك سوى كتابة Meta AI في شريط البحث. وفي برنامج الدردشة الآلي اكتب كلمة " imagine" ثم ما تريد أن يبتكره من صورة، وهذا كل شيء.
كما يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة في محادثاتك الشخصية أو الجماعية. وللقيام بذلك ما عليك سوى فتح أي دردشة، ثم كتابة @ ووضع علامة Meta AI من بعدها، تليها "imagine" والمطالبة بما تريد أن ينشئه من صورة.
من بعدها اضغط على إرسال وسيتم عرض الصورة التي تم إنشاؤها في الدردشة.
ومن الجدير ذكره أنه نظرًا لأن Meta AI هي ميزة جديدة، فهي لا تزال تتطور وقد لا تكون دقيقة في بعض الأحيان.
لكن من خلال التجربة، يمكنك إنشاء صور فريدة وجذابة لمشاركتها على واتساب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام Meta AI في عدد من السيناريوهات.
على سبيل المثال إذا كنت تريد التخطيط لرحلة، يمكنك سؤال Meta AI عن التوصيات، تمامًا إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في البحث، وهذه فقط بعض الأمثلة التي يمكن فيها استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي في واتساب.