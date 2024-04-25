كيف تستخدم Meta AI لإنشاء صور على واتساب؟

لإنشاء الصورة على واتساب باستخدام برنامج الدردشة الآلي، افتح دردشة Meta AI على التطبيق.

وإذا لم تتمكن من العثور عليها، فما عليك سوى كتابة Meta AI في شريط البحث. وفي برنامج الدردشة الآلي اكتب كلمة " imagine" ثم ما تريد أن يبتكره من صورة، وهذا كل شيء.

كما يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة في محادثاتك الشخصية أو الجماعية. وللقيام بذلك ما عليك سوى فتح أي دردشة، ثم كتابة @ ووضع علامة Meta AI من بعدها، تليها "imagine" والمطالبة بما تريد أن ينشئه من صورة.

من بعدها اضغط على إرسال وسيتم عرض الصورة التي تم إنشاؤها في الدردشة.

ومن الجدير ذكره أنه نظرًا لأن Meta AI هي ميزة جديدة، فهي لا تزال تتطور وقد لا تكون دقيقة في بعض الأحيان.

لكن من خلال التجربة، يمكنك إنشاء صور فريدة وجذابة لمشاركتها على واتساب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام Meta AI في عدد من السيناريوهات.

على سبيل المثال إذا كنت تريد التخطيط لرحلة، يمكنك سؤال Meta AI عن التوصيات، تمامًا إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في البحث، وهذه فقط بعض الأمثلة التي يمكن فيها استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي في واتساب.