إياك أن تضع كاميرات المراقبة في هذه الأماكن

تعمل كاميرات المراقبة المنزلية بشكل أفضل عند تركيبها بعناية، إلا أن وضعها في بعض المواقع الخاطئة قد يضرك أكثر مما ينفعك.

ويمكن لكاميرا واحدة أو جرس باب فيديو مزود بعدسة ممتازة الحصول على رؤية واسعة للفناء أو الممر أو واجهة المنزل، لتوفير أفضل حماية ممكنة لك ولعائلتك.

وفي الداخل، يمكن للكاميرات أن تكون مفيدة أيضًا، إلا أنه إذا قمت بتثبيت كاميرا أمنية في المكان غير المناسب، فقد تصبح غير فعالة وحتى مضرة بالنسبة لك، إذ من الممكن في هذه الحالة أن تفوت تفاصيل أساسية أو تضعك في مشكلة قانونية.

لذا، في مهمتك لردع اللصوص ومراقبة ممتلكاتك، تأكد من تثبيت الكاميرات الخاصة بك في أفضل المواقع، وتجنّب الأماكن التالية:

الأماكن ذات الخصوصية

وبينما تريد أن تقوم كاميرا الأمان الخاصة بك بحماية منزلك، فإن آخر شيء تريد أن تفعله هو انتهاك سلامة وخصوصية الآخرين.

ومن هنا، لا تخاطر بخرق القانون من خلال وضع كاميرا تخترق خصوصية الغير.

كذلك من المهم من الناحية العملية، ألا تضع كاميرا أمنية في الحمام أو غرفة النوم أو أي منطقة مماثلة ذات خصوصية كبيرة.

وإذا كان عليك وضع كاميرا في هذه المناطق مثل مراقبة غرفة نومك، تأكد من أن الكاميرا مرئية، وأن جميع من في المنزل على دراية بوجودها.

وبالنسبة للكاميرات الخارجية، يُسمح عمومًا لها بالتقاط صور للأماكن العامة مثل الرصيف أو الشارع الذي يمر بجوار منزلك، حيث إن توقعات الخصوصية في هذه المناطق منخفضة.

وتذكر أن الكاميرات متصلة بالإنترنت لكي تسمح لك بالمراقبة عن بعد، كذلك هي تسجل الفيديوهات على مدار الساعة. لذلك أي اختراق يمكن أن يهدد خصوصيتك للخطر.