عبر صورهم.. الذكاء الاصطناعي يمكنه توقع الآراء السياسية للأشخاص
كشفت دراسة جديدة، ميزة أخرى للذكاء الاصطناعي، تمكنه من التنبؤ بآراء الأشخاص السياسية من خلال تحليل صورهم عبر خورزمياته.
وأجرى فريق من جامعة "آهوس" في الدنمارك، دراسة تحليل الارتباط بين تعابير الوجوه لدى الأشخاص وآرائهم السياسية.
وخلصت الدراسة، وفقًا لما نقلته قناة "تي أر تي" التركية، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه توقع الأيديولوجيات السياسية بنسبة دقيقة تصل إلى 61٪، بناءً على تحليل تعابير الوجه للأفراد.
واستخدمت الدراسة، صور سياسيين وأعضاء برلمان الدنمارك، الذين تنافسوا في الانتخابات المحلية عام 2017، إذ تمَّ فحص 4,647 صورة للمترشحين.
وبينت أن الباحثين استخدموا تقنية للتعرّف على تعابير الوجه المقدمة من مايكروسوفت، بالإضافة إلى خوارزميات مختلفة، للكشف عن حالة المزاج والتعبيرات الوجهية وبنية الوجه للأشخاص.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم استخدام ما يسمى بـ"طريقة التعلم العميق"، التي يمتاز فيها الذكاء الاصطناعي بالقدرة على التعلم من خلال محاكاة السلوك البشري في البحث.
المصدر: قناة تي أر تي التركية
الدراسة نشرت في: "Scientific Reports".