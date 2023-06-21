عبر صورهم.. الذكاء الاصطناعي يمكنه توقع الآراء السياسية للأشخاص

وخلصت الدراسة، وفقًا لما نقلته قناة "تي أر تي" التركية، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه توقع الأيديولوجيات السياسية بنسبة دقيقة تصل إلى 61٪، بناءً على تحليل تعابير الوجه للأفراد.

واستخدمت الدراسة، صور سياسيين وأعضاء برلمان الدنمارك، الذين تنافسوا في الانتخابات المحلية عام 2017، إذ تمَّ فحص 4,647 صورة للمترشحين.