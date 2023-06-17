"غرامي" تواجه الذكاء الاصطناعي بجوائز للإبداع البشري

ومنعت الأكاديمية الأعمال التي ألفها الذكاء الاصطناعي بالكامل لكن بعض الموسيقى التي تم تأليفها بمساعدته قد تتأهل في بعض الفئات وقالت "العمل الذي لا يحتوي على أي تأليف بشري ليس مؤهلا للترشح لأي فئة".

وعلى مؤلفي الموسيقى الآن المساهمة بما لا يقل عن 20% من الألبوم لنيل ترشيح.

ومن قبل، كان من الممكن لأي منتج أو كاتب أغاني أو مهندس صوت أو فنان في ألبوم موسيقي الحصول على ترشيح حتى إن كانت مساهمته محدودة.

وانتشر استخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عندما أطلقت أوبن إيه.آي تكنولوجيا تشات جي.بي.تي التي يمكنها أن تنشئ حوارا يحاكي الحوار مع البشر بناء على مدخلات بسيطة.