خطوات استخدم Gemini AI على غوغل كروم

طريقة العمل

قامت غوغل بدمج برنامج الدردشة Gemini AI الخاص بها في إصدار الكمبيوتر من غوغل كروم، ويتيح ذلك للمستخدمين طرح الأسئلة والاستفسارات مباشرة على Gemini AI بمجرد كتابتها في شريط العناوين.

ولاستخدام Gemini AI في كروم، أولًا عليك فتح غوغل كروم، من بعدها اكتب "@" في شريط عناوين الكمبيوتر وحدد من الخيارات المنبثقة الدردشة مع Gemini AI.

بعد ذلك سيطلب منك غوغل الموافقة على الشروط والأحكام، وبمجرد الموافقة سوف تفتح صفحة الدردشة مع الذكاء الإصطناعي. اكتب المطالبة أو الاستعلام الخاص بك وسيعطيك Gemini AI الأجوبة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الوصول إلى Gemini AI مباشرة من شريط عناوين غوغل كروم له فوائد عديدة للمستخدمين إذ سيسمح لهم بالوصول إلى المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة، وتخطي خطوة فتح موقع ويب أو تطبيق منفصل.

ومن شأن ذلك أن يوفر الكثير من الوقت والجهد للمستخدمين.