خطوات استخدم Gemini AI على غوغل كروم
بدأت شركة غوغل في طرح ميزة تضع غوغل Gemini مباشرة في شريط عناوين غوغل كروم، كما ستقوم بتوسيع التغطية الشاملة لتطبيق Gemini الخاص بها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
وتم تطوير نموذج اللغة الكبير Gemini AI وهو روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، للسماح للمستخدمين بالتفاعل مباشرة مع Google AI للمساعدة في الكتابة والتخطيط والتعلم والمزيد. بنقرات قليلة فقط، سيتمكن المستخدمون الآن من استخدام قوة Gemini AI، ما يعد بمثابة تغيير جذري في عالم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
طريقة العمل
قامت غوغل بدمج برنامج الدردشة Gemini AI الخاص بها في إصدار الكمبيوتر من غوغل كروم، ويتيح ذلك للمستخدمين طرح الأسئلة والاستفسارات مباشرة على Gemini AI بمجرد كتابتها في شريط العناوين.
ولاستخدام Gemini AI في كروم، أولًا عليك فتح غوغل كروم، من بعدها اكتب "@" في شريط عناوين الكمبيوتر وحدد من الخيارات المنبثقة الدردشة مع Gemini AI.
بعد ذلك سيطلب منك غوغل الموافقة على الشروط والأحكام، وبمجرد الموافقة سوف تفتح صفحة الدردشة مع الذكاء الإصطناعي. اكتب المطالبة أو الاستعلام الخاص بك وسيعطيك Gemini AI الأجوبة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الوصول إلى Gemini AI مباشرة من شريط عناوين غوغل كروم له فوائد عديدة للمستخدمين إذ سيسمح لهم بالوصول إلى المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة، وتخطي خطوة فتح موقع ويب أو تطبيق منفصل.
ومن شأن ذلك أن يوفر الكثير من الوقت والجهد للمستخدمين.
تحسينات مستمرة
وتم إعداد تطبيق Gemini ليحصل على المزيد من التحسينات في المستقبل أيضًا، في هذا السياق أعلنت غوغل مؤخرًا أن تطبيق Gemini على نظام أندرويد سيكون قادرًا قريبًا على تلخيص ملفات PDF والملفات الأخرى للمستخدمين، وسيغير كيفية إجابته على أسئلة المستخدمين من خلال إنتاج الإجابات فور إنشائها تمامًا مثل ChatGPT، بدلاً من جعل المستخدمين ينتظرون للحصول على إجابة كاملة.
كما أعلنت غوغل مؤخرًا في Google Next أن Gemini Pro 1.5 سيتمكن قريبًا من تحليل محتويات ملف صوتي أو فيديو بدون نص.