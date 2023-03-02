الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى الفضاء لدراسة تأثيره على الإنسان
انطلق الإماراتي سلطان النيادي إلى الفضاء ضمن طاقم Crew-6، اليوم الخميس، والذي من المقرر أن يبقى في الفضاء مدة 6 أشهر.
وتعد هذه الرحلة أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
ووجه سلطان النيادي رسالة قبيل الانطلاق، قال فيها: "مشكورين جزاكم الله خير.. إن شاء الله اليوم منطلقين، وبإذن الله ستكون مهمة ناجحة".
وأضاف: "بكم ومعكم نصل إلى ما هو أبعد من الفضاء".
ورصد بث مباشر تفاصيل انطلاق الرحلة، حيث سار صاروخ "فالكون 9"، والذي تعلوه كبسولة "كرو دراجون"، بسرعة 75 ألف ميل في الساعة، ونجحت المرحلة الأولى للرحلة، وحط الصاروخ على المنصة المخصصة له، قبل أن تنفصل كبسولة "دراجون" عنه وتدخل مدارها باتجاه محطة الفضاء الدولية.
ووجه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شكره للقيادة وعائلته ولكل من سانده في هذه الرحلة، وقال في رسالته بعد انطلاق الرحلة: "أود أن أشكر الجميع وأشكر والدي وأسرتي وعائلتي والقيادة الرشيدة ومركز راشد للفضاء على الثقة الغالية وجميع من دربنا وحضرنا لهذه المهمة، هذه المهمة رائعة ، شكرا جزيلا لكم، وأود أن أشكر ناسا على منحنا هذه الفرصة..".
وينبغي أن يصل الطاقم المكون من أربعة أفراد بينهم النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، التي تدور على ارتفاع 420 كيلومترا تقريبا من الأرض، بعد حوالي 25 ساعة من الإطلاق، أي في وقت مبكر من صباح الجمعة.
ويوم الاثنين، أعلنت وكالة ناسا تأجيل انطلاق مهمة Crew-6 حتى إشعار آخر، وذلك بسبب مشكلة في الأنظمة الأرضية، قبل أن يعلن اليوم عن انطلاقها رسميا.
والمهمة "طموح زايد 2"، التي يطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، هي ثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية.
وتستمر المهمة الفضائية 6 أشهر سيجري خلالها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 19 تجربة علمية متصلة بتأثيرات الفضاء على الإنسان.
وستضع هذه المهمة الفضائية الطويلة الأمد، الإمارات، في الترتيب الحادي عشر عالميا، والأول عربيا.