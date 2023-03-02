الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى الفضاء لدراسة تأثيره على الإنسان

ووجه سلطان النيادي رسالة قبيل الانطلاق، قال فيها: "مشكورين جزاكم الله خير.. إن شاء الله اليوم منطلقين، وبإذن الله ستكون مهمة ناجحة".

وأضاف: "بكم ومعكم نصل إلى ما هو أبعد من الفضاء".