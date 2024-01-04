التكنولوجيا الرقمية في 2024.. حدود جديدة في "الدفاع السيبراني" وحماية الخصوصية

شهدت سنة 2023 تقدمًا منقطع النظير في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزّز الرأي بأن يكون العام 2024 عامًا محوريًّا لإعادة تعريف الأمن السيبراني، إذ من المتوقع أن يشهد تطورات تحويلية في الذكاء الاصطناعي، وتنقلا بين مد وجزر في اتجاهات التكنولوجيا الناشئة.

وحسب تقرير نشره موقع "عالم أخبار التكنولوجيا"، يتوقع الخبراء وقادة الصناعة حدوث تحوّلات رئيسية ستُشكل المشهد التكنولوجي في المستقبل، إذ على الرغم من التنبؤات السابقة، من المتوقع أن يشهد العام الحالي رسم حدود جديدة في مجال الدفاع السيبراني وحماية الخصوصية، وحدوث طفرة في الاستفادة من الأنظمة من أجل دفاعات إلكترونية قوية.