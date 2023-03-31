تطوير آلية تحدد بفعالية آثار المبيدات السامة في الخضروات

وكشف الباحثون البرازيليون أن هذه الآلية الجديدة تتمثل بمستشعر الكتروني مرن، قد عملوا على تصميمه من الورق وسائل حبر.

ويعمل المستشعر من خلال اتصاله مع جهاز هاتف ذكي، وعندما يوضع على سطح عينة من المحصول الزراعي، فإنه يصدر تفاعل أكسدة عند اكتشافه مادة الكاربندازيم الملوثة، وتظهر نتائج المسح على شاشة الهاتف.