تعاون علمي يكشف نتائج فريدة ومعقدة في الدماغ

وبعد أن قام الفريق بتقطيع الأنسجة إلى رقاقات أرق من عرض شعرة الإنسان بأقل من 1000 مرة، التقط الباحثون صوراً بالمجهر الإلكتروني لكل منها لالتقاط تفاصيل بنية الدماغ حتى مقياس النانو، أو جزء من الألف من المليمتر.

ثم قامت خوارزمية للتعلم الآلي بتتبع مسارات الخلايا العصبية والخلايا الأخرى عبر المقاطع الفردية، وهي عملية مضنية كانت ستستغرق سنوات من البشر، وشكلت الصور 1.4 بيتابايت من البيانات، أي ما يعادل 14,000 فيلم كامل الطول بدقة 4k.

وقال ليشتمان: "وجدنا العديد من الأشياء في مجموعة البيانات هذه غير موجودة في الكتب المدرسية.. نحن لا نفهم هذه الأشياء، ولكن يمكنني أن أخبركم أنها تشير إلى وجود فجوة بين ما نعرفه بالفعل وما نحتاج إلى معرفته".

وفي إحدى الملاحظات المحيرة، أظهرت ما يسمى بالخلايا العصبية الهرمية، التي لها فروع كبيرة تسمى التشعبات البارزة من قواعدها، تناظرًا غريبًا، حيث يتجه بعضها إلى الأمام والبعض الآخر إلى الخلف.

كما كشفت صور أخرى عن وجود دوامات ضيقة من المحاور، وهي الألياف الرفيعة التي تحمل الإشارات من خلية دماغية إلى أخرى، كما لو أنها علقت في دوار قبل أن تحدد المخرج الصحيح وتمضي في طريقها.

وكشفت الخريطة، التي نشرت تفاصيلها في مجلة "Science" أيضاً عن حالات نادرة أقامت فيها الخلايا العصبية اتصالات قوية للغاية مع خلايا أخرى.

وعبر الكتلة الكاملة لأنسجة الدماغ، أجرى أكثر من 96% من المحاور العصبية اتصالاً واحداً فقط مع خلية مستهدفة، بينما أجرى 3% منها اتصالين، لكن حفنة منها أجرت عشرات الاتصالات، وفي حالة واحدة أكثر من 50 اتصالاً مع خلية قريبة.