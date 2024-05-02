الكشف عن أسباب العيوب الخلقية التي تؤثر على نمو الدماغ

ظهر تقدم كبير في فهم الآليات الكامنة وراء العيب الخلقي الذي يؤثر على حجم الدماغ من خلال دراسة حديثة أجراها باحثون في العلوم الطبية الحيوية من جامعة كاليفورنيا.

وتسلط الدراسة، التي نشرها موقع "science daily"، الضوء على دور اضمحلال الحمض النووي الريبوزي (NMD) في تنظيم حجم الدماغ وآثاره المحتملة على صغر الرأس، وهي حالة تظهر بصغر حجم الرأس بشكل غير طبيعي عند الرضع.

وعند تكوّن أعضاء الجسم، يعد الحمض النووي الريبوزي جزيئية مهمة تعمل على تحلل الآر أن إيه المرسال (mRNAs)، وهو المسؤول عن توجيه الجسم في تكوين البروتين.

وارتبطت الاضطرابات في مسار الحمض النووي الريبوزي بالعديد من الاضطرابات العصبية والأمراض المناعية والسرطانات، إذ لُوحظ أن الطفرات في منظمات الحمض النووي الريبوزي البشرية قد ظهرت في اضطرابات النمو العصبي، مثل: مرض التوحد، والإعاقة الذهنية.