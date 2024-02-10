السعودية.. مؤتمر "ليب" يناقش مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي

تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني البارز "ليب"، تحت شعار "آفاق جديدة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024.

ويأتي الحدث بتنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف"، وبمشاركة أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة، لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات، وفقاً لبيان صحفي وصل "إرم نيوز" نسخة منه.

ويضم المؤتمر في نسخته هذا العام منصة "ديب فيست" التي تعود مجددًا بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى جانب عدد من المنصات والمسارح المتخصصة التي تقدم الدورات التدريبية، وجلسات الابتكار، بمشاركة مجموعة من الشركات الناشئة وأبرز الشركات التقنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن مؤتمر ليب في دورته الثالثة يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا للتقنية والابتكار ونقطة جذب للاستثمارات التقنية في المنطقة.

وقال إن دعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لهذا الحراك التقني، أسهم في قيادة المملكة لمسيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، من خلال أكبر سوق للتقنية بأكثر من 43 مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في 2023 وضعت السعودية على قمة الهرم أكبر دولة بالمنطقة تحصل على استثمارات متجاوزة سقف 1.3 مليار دولار ولتستحوذ على أكثر من نصف الاستثمارات المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عادًّا المملكة الآن أكبر نقطة لتمركز المواهب والقدرات الرقمية بأكثر من 354 ألف شاب وفتاة، مع نمو نوعي في تمكين المرأة في القطاع الذي يصل اليوم إلى 35%، متجاوزة متوسط الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السليكون.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي: "نسعى لتقديم نسخة مميزة هذا العام، لاسيما وأننا قد اختتمنا نسخة العام الماضي من ليب باستثمارات وإطلاقات تجاوزت 9 مليارات دولار وبحضور يتعدى 172 ألف زائر، مما يؤكد مكانة مؤتمر ليب بأنه الأكبر من نوعه في العالم".

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تحالف مايكل تشامبيون أن النسخة الحالية من ليب تركز على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الكثيرة والتطورات التحويلية في سعيها للارتقاء بقطاع التقنية العالمي إلى مستويات جديدة.