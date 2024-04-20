دراسة: الاعتماد على الروبوتات يقلل الرضا الوظيفي لدى العمال

أثبتت دراسة حديثة أن الروبوتات في المصانع تساهم في انخفاض إحساس العمال بالأهمية والاستقلالية في وظائفهم.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي جرونينجن الهولندية وولاية كولورادو الأمريكية، إن الاعتماد على الروبوتات الصناعية له تأثير سلبي بشكل خاص على العمال الذين يقومون بمهام متكررة، مما يؤدي إلى تفاقم مشاعر الانفصال وتقليل الرضا الوظيفي.

وأكدت الدراسة النتائج السابقة التي تفيد بأن الأتمتة الروبوتية تساهم في انخفاض الأجور ونزوح الوظائف؛ مما يزيد من تعقيد آثارها على القوى العاملة.

وبحسب تقرير نشره موقع "The Register"، فإن الباحثين كشفوا خلال فحص البيانات من المسوحات على مستوى العمال في 20 دولة أوروبية و14 صناعة تمتد للأعوام 2010 و2015 و2021، عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين زيادة الروبوتات وتضاؤل معنى العمل والاستقلالية بين الموظفين.