رائد فضاء روسي يحطم رقما قياسيا للبقاء خارج الأرض

سجل رائد الفضاء الروسي أولوك كونونينكو، الأحد، رقمًا قياسيًّا عالميًّا لأطول وقت يقضيه رائد فضاء خارج الأرض، متجاوزًا مواطنه جينادي بادكا الذي سجل أكثر من 878 يومًا، وفق وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وقالت وكالة الفضاء إن كونونينكو حطم الرقم القياسي عند الساعة 0830 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يسجل إجمالي ألف يوم في الفضاء في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل، و1110 أيام بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

من جانبه، قال كونونينكو لوكالة "تاس" في مقابلة من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومترًا من الأرض: "أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي، وليس لتسجيل الأرقام القياسية".

وأضاف "فخور بكل إنجازاتي، ولكنني أكثر فخرًا بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد روسي".