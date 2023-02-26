مركبة الإغاثة الروسية تصل محطة الفضاء الدولية لإعادة الرواد العالقين

التحمت مركبة فضائية روسية من نوع سويوز ليل السبت الأحد بمحطة الفضاء الدولية بهدف إعادة رائدَي فضاء روسيَين وآخر أمريكي عالقين في المحطة بسبب حادث تسرب تعرضت له مركبتهم، في أيلول/سبتمبر المقبل.

وأقلعت مركبة الإغاثة "إم إس -23" من قاعدة بايكونور الفضائية من دون أي شخص فيها، ووصلت إلى المحطة الفضائية بعد رحلة استغرقت يومين تقريبا، بحسب مشاهد مباشرة بثّتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).