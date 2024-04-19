في ذكرى رحيله.. هل سرق داروين "نظرية التطور"؟

مع حلول ذكرى رحيل العالم البريطاني الشهير تشارليز داروين الذي توفي في 19 أبريل/ نيسان 1882، يتجدد الجدل من زاوية أخرى هذه المرة، بعد اتهام "غير محسوم" بأن ما تُعرف بـ"نظرية التطور" تمت سرقتها من عالم مغمور آخر.

وأثار داروين عواصف من الجدل، وتعرض لهجوم واسع، إثر نظرية "النشوء والارتقاء" المعروفة بـ " نظرية التطور" التي جاءت في كتابه "في أصل الأنواع".

ويظن كثيرون خطأ أن النظرية تقول بأن "الإنسان أصله قرد" وهو قول يخالف الحقيقة لأن النظرية تذهب إلى أن كلاً من القرد والإنسان ينحدران من "أسلاف مشتركين" أو (Common Ancestors) وهؤلاء الأسلاف لم يكونوا قردة ولم يكونوا بشرا في الوقت نفسه، بل كانوا كائنات في منزلة بينهما.

ولا تشير النظرية إلى كيفية ظهور الحياة على كوكب الأرض بقدر ما تقدم تفسيرا لآلية تطور واستمرار تلك الحياة.