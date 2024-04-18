ينافس "إنستغرام".. "تيك توك" تطلق تطبيقا جديدا
بهدف منافسة "إنستغرام" واستقطاب شريحة أوسع من المستخدمين، أطلقت شركة "تيك توك" تطبيقها الجديد "تيك توك نوتس".
وتصف الشركة التي تعدُّ واحدة من أسرع المنصات نمواً في عالم التواصل الاجتماعي هذا التطبيق بأنه منصة متكاملة للمحتوى الفوتوغرافي والنصي، حيث يمكن للمستخدمين توثيق تجاربهم ومشاركة لحظاتهم اليومية بتفاصيل وعمق أكبر من خلال مشاركات متنوعة تشمل الصور والنصوص.
ويتميز "تيك توك نوتس" بواجهة مستخدم سهلة ومتكاملة، حيث يمكن للمستخدمين استخدام حساباتهم الحالية على "تيك توك" لتسجيل الدخول إلى التطبيق الجديد، ما يسهل عليهم الانتقال والتكيف مع الواجهة الجديدة والبدء في استخدام المنصة بكل يسر وسهولة.
وأصبح التطبيق الجديد متاحا في الوقت الراهن في الأسواق الكندية والأسترالية كمرحلة أولى لاختباره.
وتأمل شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" أن يسهم هذا التطبيق الجديد في تعزيز مكانتها في السوق وجذب مستخدمين جدد يبحثون عن طرق مبتكرة لتوثيق ومشاركة تجاربهم.