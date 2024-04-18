ينافس "إنستغرام".. "تيك توك" تطلق تطبيقا جديدا

ويتميز "تيك توك نوتس" بواجهة مستخدم سهلة ومتكاملة، حيث يمكن للمستخدمين استخدام حساباتهم الحالية على "تيك توك" لتسجيل الدخول إلى التطبيق الجديد، ما يسهل عليهم الانتقال والتكيف مع الواجهة الجديدة والبدء في استخدام المنصة بكل يسر وسهولة.

وأصبح التطبيق الجديد متاحا في الوقت الراهن في الأسواق الكندية والأسترالية كمرحلة أولى لاختباره.

وتأمل شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" أن يسهم هذا التطبيق الجديد في تعزيز مكانتها في السوق وجذب مستخدمين جدد يبحثون عن طرق مبتكرة لتوثيق ومشاركة تجاربهم.