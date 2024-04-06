دون بطاقة أو نقود.. "الأظافر" لسداد مشترياتك

ويتم لصق الرقاقة على الظفر الذي يرغب فيه العميل ومن ثم يتم طلاؤه بطلاء الأظافر.

وستتطلب الشريحة استبدالها ما بين 5 إلى 7 مرات كل عام، أي مرة واحدة كل شهرين، اعتمادًا على طول عمر أظافر المستخدم.

وقال رودولف رابر، مؤسس "Smart Chip": "الشريحة الذكية معك دائمًا، ويمكنك حتى تغطيتها باللون الذي تريد". وأشار إلى أن هذه التقنية الجديدة "لا يمكن سرقتها، كما أنه لا يمكن نسيانها في المنزل".