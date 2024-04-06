دون بطاقة أو نقود.. "الأظافر" لسداد مشترياتك
ابتكرت شركة "Smart Chip" وهي إحدى شركات التقنية تكنولوجيا جديدة، ستمكنك من سداد رسوم مشترياتك، بمجرد التلويح بظفرك على ماكينة الدفع.
وستمكن التقنية الجديدة الزبون من دفع قيمة مشترياته، باستخدام طلاء أظافر خاص، يحل بديلاً عن النقود أو البطاقة الائتمانية.
ويحتوي الجهاز الذي تبلغ قيمته 16 دولارًا على تفاصيل البطاقة المصرفية للمالك، ويرتبط بتطبيق الهاتف المحمول لإجراء عمليات الدفع، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ويتم لصق الرقاقة على الظفر الذي يرغب فيه العميل ومن ثم يتم طلاؤه بطلاء الأظافر.
وستتطلب الشريحة استبدالها ما بين 5 إلى 7 مرات كل عام، أي مرة واحدة كل شهرين، اعتمادًا على طول عمر أظافر المستخدم.
وقال رودولف رابر، مؤسس "Smart Chip": "الشريحة الذكية معك دائمًا، ويمكنك حتى تغطيتها باللون الذي تريد". وأشار إلى أن هذه التقنية الجديدة "لا يمكن سرقتها، كما أنه لا يمكن نسيانها في المنزل".