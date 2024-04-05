ساعة أبل ستنقذك من الغرق.. إليك التفاصيل

تعمل شركة أبل على ميزة جديدة لساعاتها تمكّنها من التحذير من خطر الغرق في أحواض السباحة، وستحمل اسم مرافق المسبح الرقمي أو "digital pool attendant"، وتقدمت أبل ببراءة اختراع بهذا الشأن.

ويأتي تطوير هذه الميزة بعد تأكيد الكثير من الإحصائيات المتعلقة بالغرق، أن هذا الحدث المؤسف يعتبر السبب الرئيس للوفيات العرضية بين الأطفال.

من هنا، تجدر الإشارة إلى أنه في بعض أحواض السباحة يتم وضع كاميرات تحت الماء هدفها اكتشاف السباحين المنكوبين وتنبيه رجال الإنقاذ، إلا أن تكلفتها عالية وموثوقيتها منخفضة.

وبالتالي، هناك حاجة ملحة إلى حل أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة للوقاية من الغرق ومناسب لجميع أنواع المسطحات المائية، بما في ذلك أحواض السباحة العامة والخاصة، بالإضافة إلى البيئات الطبيعية مثل البحيرات والبرك حيث يكون تركيب الكاميرات تحت الماء غير عملي.