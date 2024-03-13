انفجار الصاروخ "كايروس" الياباني بعد إطلاقه مباشرة

ولم ترد بعد مؤشرات على سبب الانفجار أو ما إذا كانت هناك إصابات. وعادة لا يوجد أي أشخاص في أي مكان قريب من منصة الإطلاق في أثناء عملية الإطلاق.

وكانت "سبيس وان" خططت في بادئ الأمر أن يكون الإطلاق، السبت، لكنها أجلته بعد دخول سفينة إلى المنطقة البحرية المحظورة القريبة.

ورغم أن اليابان دولة صغير نسبياً في سباق الفضاء، إلا أن مطوري الصواريخ فيها يسعون جاهدين لبناء مركبات أرخص لتلبية الطلب المتزايد على من حكومتها ومن العملاء العالميين على إطلاق الأقمار الاصطناعية.

وأسس الشركة عام 2018 اتحاد شركات يضم "كانون إليكترونيكس" ووحدة هندسة الطيران التابعة لشركة "آي.إتش.آي" وشركة "شيميزو" العقارية و"بنك التنمية" الياباني المدعوم من الدولة.

ويمتلك اثنان من أكبر البنوك اليابانية، هما "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" و"ميزوهو"، حصتيْ أقلية أيضاً.

وقال ماساكازو تويودا رئيس "سبيس وان" إن الشركة ترغب في تقديم "خدمات الشحن الفضائي" للعملاء المحليين والدوليين، بهدف إطلاق 20 صاروخاً سنوياً بحلول أواخر عشرينيات القرن الحالي.

وعلى الرغم من أن الشركة أخرت موعد إطلاق "كايروس" 4 مرات، فقد قالت إن رحلتيها الثانية والثالثة المخطط لهما قد حُجزتا من عملاء أحدهم خارجي.

ولم تكشف "سبيس وان" عن تكاليف إطلاق "كايروس"، لكن المدير التنفيذي للشركة كوزو آبي قال إنها "تنافسية بدرجة كافية" مع منافستها الأمريكية "روكيت لاب".

وتسعى اليابان، بالشراكة مع الولايات المتحدة، إلى تنشيط صناعة الطيران المحلية لديها لمواجهة التنافس التكنولوجي والعسكري من الصين وروسيا.

ووعدت الحكومة العام الماضي بتقديم دعم "شامل" للشركات الناشئة في مجال الفضاء، في إطار سعيها لبناء مجموعات من الأقمار الاصطناعية لتعزيز قدرات في مجال المخابرات.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية يوم الجمعة إنها أبرمت اتفاقا مع سبيس وان لزيادة حمولة صواريخها من خلال تجربة محركات غاز الميثان الموفرة للوقود.