صحيفة تواجه فضيحة بسبب الذكاء الاصطناعي
تعرضت صحيفة أيرلندية لفضيحة تزوير بعد نشرها مقالاً باسم شخصية غير موجودة، استخدم في كتابته الذكاء الاصطناعي، وهو ما اضطر الصحيفة للاعتذار.
وكانت الصحيفة قد نشرت مقالا افتتاحيا زعم أن النساء في أيرلندا مهووسات بـ "السمرة المزيفة"، زاعمة أنها كانت "ضحية للذكاء الاصطناعي".
وقالت: "نأسف بحق للمقال الافتتاحي الذي نعتقد أنه ربما تم إنتاجه جزئياً على الأقل باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وكتب رئيس تحرير الصحيفة، روادان ماك كورمايك، في رسالة، يوم الأحد، أن الصحيفة وقعت ضحية لخداع متعمد ولا "تأخذ هذا الأمر باستخفاف". وقال: "لقد كان خرقاً للثقة بين الصحيفة وقرائها، ونحن نأسف حقاً".
واعترف رئيس التحرير أن الصحيفة "أخطأت بشدة". وقال: "لقد نشرنا على الإنترنت عمود رأي تحت عنوان (هوس المرأة الأيرلندية بالسمرة المزيفة مشكلة)، كتبه شخص يزعم أنه امرأة مهاجرة شابة في أيرلندا".
ونشرت الصحيفة المقال تحت اسم الكاتب (Adriana Acosta-Cortez) ووصفته بأنه "مسؤول رعاية صحية" ويبلغ من العمر 29 عاماً، وأرفقت صورته الشخصية مع المقال، وقالت إنه يعيش في شمال مدينة دبلن.
وتبيّن لاحقاً أن هذا الشخص ليس موجوداً في عالم الحقيقة، وأن الاسم ليس سوى ضرب من الخيال، وأن الصحيفة تورطت بنشر مقال من تأليف "الذكاء الاصطناعي".
وأضاف رئيس التحرير: "لقد سلط الحادث الضوء على فجوة في إجراءات ما قبل النشر لدينا. نحن بحاجة إلى جعلها أكثر قوة، وسوف نفعل ذلك".