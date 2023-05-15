صحيفة تواجه فضيحة بسبب الذكاء الاصطناعي

تعرضت صحيفة أيرلندية لفضيحة تزوير بعد نشرها مقالاً باسم شخصية غير موجودة، استخدم في كتابته الذكاء الاصطناعي، وهو ما اضطر الصحيفة للاعتذار.

وكانت الصحيفة قد نشرت مقالا افتتاحيا زعم أن النساء في أيرلندا مهووسات بـ "السمرة المزيفة"، زاعمة أنها كانت "ضحية للذكاء الاصطناعي".

وقالت: "نأسف بحق للمقال الافتتاحي الذي نعتقد أنه ربما تم إنتاجه جزئياً على الأقل باستخدام الذكاء الاصطناعي".