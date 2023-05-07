رقم صادم.. الذكاء الاصطناعي يهدد 80% من وظائف البشر

الذكاء الاصطناعيّ قد يطيح بـ 80 في المئة من الوظائف.. تصريح صادم أطلقه الباحث الأمريكي، بن غورتزل.

واعتبر الباحث في مجال الذكاء الاصطناعيّ أن هذه النسبة لا تشكل خطرًا على البشر، بل رأى أنها أمر إيجابي حيث سيجد الناس أشياء أفضل يقومون بها، حسب تعبيره.

لكن بالرغم من ذلك أشار الباحث إلى ما سمّاها بالمشاكل الاجتماعية التي ستنتج خلال المرحلة الانتقالية عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي بتجاوز الوظائف تباعًا.

غورتزل رأى أنه من الممكن أتمتة كل المهام الإدارية في ظل النُظُم الجديدة مثل تشات جي بي تي أو غيرها من النظم المتوقع طرحها في المستقبل.

وأثار الباحث الأمريكي ضجة ومخاوف بعد عرضه لممرضة آلية مصممة للاعتناء بكبار السن، إلا أنه اعتبر أن مثل هذه الروبوتات لا تشكل خطرًا على الوظائف إذ لا يوجد عدد كافٍ من المتقدمين للعمل في مجال التمريض، حسب رأيه.